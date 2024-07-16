Акции владельца Tinder подорожали на слухах об интересе инвестора-активиста

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цена бумаг американской Match Group, владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge, резко выросла на сообщениях СМИ о том, что фонд Starboard Value нарастил существенную долю в компании.

Акции Match подорожали на дополнительных торгах в понедельник на 8,6%. С начала года капитализация компании сократилась на 12%.

Starboard принадлежит более 6,5% в Match, написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Фонд обсудил с руководством Match возможности для улучшения показателей Tinder, включая расходы и рентабельность.

Starboard также настаивает на увеличении объемов выкупа акций и иных изменениях в компании. В обратном случае, по мнению фонда, руководству компании стоит рассмотреть опцию смены владельца и делистинга акций.