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DuPont в III квартале нарастила чистую прибыль на 42%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. нарастила чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 42%, выручку - на 4%.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $454 млн, или $1,08 в расчете на акцию, против $319 млн, или $0,7 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,18 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,03 на акцию.

Квартальная выручка DuPont увеличилась до $3,19 млрд с $3,06 млрд годом ранее и в целом совпала с ожиданиями экспертов.

Компания понизила прогноз выручки на текущий год до $12,365 млрд с ожидавшихся ранее $12,4-12,5 млрд, но повысила прогноз скорректированной прибыли до $3,9 на акцию с $3,7-3,8 на акцию.

DuPont DuPont de Nemours Inc США
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