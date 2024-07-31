"Мостотрест" в I полугодии получил 161 млн чистого убытка по РСБУ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года чистый убыток ПАО "Мостотрест" по РСБУ составил 160,9 млн рублей против 28 млн рублей прибыли годом ранее, сообщила компания.

Выручка компании подросла на 2,4%, до 1,5 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 7,1%, до 1,53 млрд рублей, что обусловило валовый убыток в 22,4 млн рублей против 43,6 млн рублей валовой прибыли за тот же период 2023 года.

Дебиторская задолженность "Мостотреста" за 6 месяцев выросла до 4,4 млрд рублей с 2,5 млрд рублей на начало года. Денежные средства и их эквиваленты снизились до 8,5 млрд рублей с 10,2 млрд рублей соответственно.

Совокупный долг группы за полгода вырос на 9,9%, до 14,6 млрд рублей. Краткосрочные обязательства снизились до 9,1 млрд рублей (-20,2%), долгосрочные - выросли почти втрое, до 5,5 млрд рублей, в частности, задолженность по полученным авансам на конец полугодия составила около 3,9 млрд рублей против 144,4 млн рублей на начало года.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой", сформировав основу его дорожно-строительного дивизиона. Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тысяч до нынешних 400 человек.

Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке инфраструктурного строительства. С конца прошлого года "Мостотрест" получил два крупных для своих нынешних масштабов инфраструктурных госконтракта по крымским объектам: на расширение ж/д участка Владиславовка - Семь Колодезей за 16,2 млрд рублей и на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря в Крыму за 15,9 млрд рублей.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец прошлого года оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.