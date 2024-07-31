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Boeing во II квартале увеличил убыток почти в десять раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, резко увеличил чистый убыток во втором квартале и сократил выручку на 15%, причем скорректированный убыток и выручка оказались хуже прогнозов рынка.

При этом акции компании дорожают после заявлений руководства о прогрессе в укреплении системы контроля за качеством выпускаемых самолетов.

Как сообщается в пресс-релизе Boeing, чистый убыток в апреле-июне 2024 года составил $1,44 млрд, или $2,33 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $149 млн, или $0,25 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

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Убыток без учета разовых факторов увеличился до $2,90 на акцию с $0,82.

Выручка снизилась на 15% - до $16,87 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированный убыток на уровне $1,9 на акцию при выручке в $17,35 млрд.

"Несмотря на сложный квартал, мы видим значительный прогресс в укреплении нашей системы контроля за качеством и позиционировании нашей компании с прицелом на будущее", - сказал глава Boeing Дейв Калхун.

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Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале упала на 32% и составила $6 млрд. Выручка подразделения оборонной и космической техники в минувшем квартале сократилась на 2% и составила $6,02 млрд.

Портфель заказов на конец второго квартала составлял $516 млрд и включал в себя свыше 5,4 тыс. самолетов.

Котировки акций Boeing растут на 1,8% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года рыночная стоимость корпорации упала на 28,3%, до $115 млрд.

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