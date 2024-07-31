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Boeing с 8 августа возглавит Келли Ортберг

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Авиастроительная компания Boeing Co. объявила о назначении Келли Ортберга своим новым главным исполнительным директором.

Как говорится в пресс-релизе, он вступит в должность 8 августа, а также получит место в совете директоров компании.

Ранее Ортберг возглавлял Rockwell Collins, входящую в состав оборонного концерна RTX Corp. (ранее - Raytheon Technologies).

Действующий глава Boeing Дэвид Кэлхун в марте объявил о намерении покинуть компанию в конце года. Он возглавляет Boeing с января 2020 года и входит в совет директоров с 2009 года.

О вероятном скором назначении Ортберга на днях сообщило издание The Air Current. В шорт-лист кандидатов на роль CEO Boeing также входили ее бывший топ-менеджер, глава ее поставщика Spirit AeroSystems Holdings, экс-замминистра обороны США Патрик Шэнахэн и руководитель сегмента гражданской авиации, главный операционный директор Boeing Стефани Поуп.

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