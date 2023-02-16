ФАС обвинила ведущего производителя сахара "Продимекс" в незаконной координации деятельности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обвинила ведущего производителя сахара в РФ - ГК "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности. Компания подала на службу в суд.

"ФАС России признала компанию "Продимекс" виновной в незаконной координации экономической деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства без уточнения деталей.

С этим решением "Продимекс" не согласился. "Мы не согласны с таким решением, - сказал "Интерфаксу" заместитель гендиректора компании Вадим Ерыженский. - Мы потихоньку судимся, это процесс долгий. Тогда была задача государства сдержать рост цен на сахар, и ФАС отрабатывала свою установку".

При этом он отметил, что обвинения коснулись не только "Продимекса". "ФАС тогда возбудил дела против многих компаний, и они сейчас судятся с антимонопольным органом", - сказал Ерыженский.

"Продимекс" 8 февраля этого года подал иск в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки суда. Согласно материалам суда, компания просит признать незаконными решения ФАС от 8 ноября 2022 года. Это решение в базе антимонопольного ведомства не опубликовано.

В качестве третьих лиц привлечены ООО "Лента", ООО "Ашан", ООО "Розница К-1". Предварительное собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 марта этого года.

Как сообщалось, дело в отношении "Продимекса" ФАС возбудила весной 2022 года. Компанию подозревали в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар, говорилось тогда в сообщении ФАС. Признаки нарушения антимонопольного законодательства (части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции) были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

В начале февраля 2022 года ФАС России в рамках мер по сдерживанию цен на социально значимые товары рекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику (ТСП), указав в ней цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли. Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам.

Тогда большинство компаний скорректировали свои ТСП, установив фиксированную цену на сахар, поставляемый в организации розничной торговли со склада завода-производителя и упакованный в мешки по 50 кг на условиях 100%-ной предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна была превышать 5%.

Эти меры стали альтернативой соглашениям, которые были заключены между производителями сахара, торговлей, Минсельхозом и Минпромторгом в 2020 году и жестко фиксировали оптовую и розничную цены на сахар.

В состав ГК "Продимекс" входят 14 сахарных заводов. Суммарный объем производства сахара превышает 1 млн тонн в год. Группа контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах России.