Минск рассчитывает на стабилизацию курса рубля РФ у 90 рублей/1$ за 2024 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Целевой прогноз роста экономики Белоруссии в 2024 году на 3,8% основан, в том числе, на ожидании стабилизации обменного курса российского рубля к доллару США на уровне 90 рублей/$1 в среднем за год.

Об этом говорится в преамбуле основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год, которые утвердило правление Нацбанка Белоруссии. Документ опубликован на сайте регулятора.

"Важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2024 год основывались на макроэкономическом сценарии, построенном на следующих базовых предпосылках: восстановление в 2024 году темпов роста мировой экономики до 2,4-3%, стабилизация среднегодового курса российского рубля к доллару США вблизи 90 рублей за $1 при цене нефти марки Urals $75 за баррель", - говорится в документе.

В качестве условий также названо постепенное возвращение инфляции в других странах к целевым уровням: в России - 4%, в еврозоне - 2,9%, в США - 2,3% в среднем за год.

В начале октября указом президента были утверждены ключевые целевые параметры прогноза социально-экономического развития на 2024 год: рост ВВП на 3,8%, рост экспорта товаров и услуг на 7,6%, инвестиций в основной капитал - на 3,9%, реальных денежных доходов населения - на 3,5%, инфляция - не более 6%.