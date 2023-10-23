Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Минск рассчитывает на стабилизацию курса рубля РФ у 90 рублей/1$ за 2024 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Целевой прогноз роста экономики Белоруссии в 2024 году на 3,8% основан, в том числе, на ожидании стабилизации обменного курса российского рубля к доллару США на уровне 90 рублей/$1 в среднем за год.

Об этом говорится в преамбуле основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год, которые утвердило правление Нацбанка Белоруссии. Документ опубликован на сайте регулятора.

"Важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2024 год основывались на макроэкономическом сценарии, построенном на следующих базовых предпосылках: восстановление в 2024 году темпов роста мировой экономики до 2,4-3%, стабилизация среднегодового курса российского рубля к доллару США вблизи 90 рублей за $1 при цене нефти марки Urals $75 за баррель", - говорится в документе.

В качестве условий также названо постепенное возвращение инфляции в других странах к целевым уровням: в России - 4%, в еврозоне - 2,9%, в США - 2,3% в среднем за год.

В начале октября указом президента были утверждены ключевые целевые параметры прогноза социально-экономического развития на 2024 год: рост ВВП на 3,8%, рост экспорта товаров и услуг на 7,6%, инвестиций в основной капитал - на 3,9%, реальных денежных доходов населения - на 3,5%, инфляция - не более 6%.

Urals Белоруссия Нацбанк Белоруссии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });