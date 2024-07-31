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Brent подорожала до $80,5 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 17:55 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (2,38%) до $80,5 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,84 (2,46%), до $76,57 за баррель.

Утром 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В группировке возложили ответственность за нападение на Израиль. Вступивший в должность президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, , что виновные в убийстве Хании пожалеют о содеянном.

Трейдеры опасаются, что конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в масштабную войну в регионе, отмечает Barron's. Это может поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране пятую неделю подряд. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей - до 433,05 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,53 млн баррелей.

Внимание трейдеров также направлено на завершающееся в среду заседание Федеральной резервной системы и встречу министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет 1 августа.

Brent WTI Израиль Иран ОПЕК ХАМАС США
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