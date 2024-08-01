Золотодобытчик Solidcore во II квартале увеличил производство на 37%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) во II квартале 2024 года увеличил производство на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 135 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Объем продаж вырос в 2,2 раза и достиг 176 тыс. унций золотого эквивалента. Рост объема продаж обусловлен значительным прогрессом в реализации запасов концентрата Кызыла, ранее накопленных из-за логистических трудностей, поясняет Solidcore.

Выручка, благодаря росту цен на золото, позитивной динамике производства и реализации накопленных запасов, подскочила в 2,6 раза и составила $409 млн.

Чистая денежная позиция Solidcore за II квартал выросла со $155 млн до $357 млн.

Компания подтверждает прогноз по производству на 2024 год в объеме 475 тыс. унций золотого эквивалента.

Ключевые показатели Solidcore:

Показатель II кв. 2024 II кв. 2023 Динамика I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Добыча руды, млн т 1,3 1,4 -6% 2,5 2,7 -8% Переработка руды, млн т 1,6 1,6 -1% 3,1 3,1 +1% Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т 3,0 2,9 +5% 3,0 2,9 +3% Производство, тыс. унций золотого эквивалента 135 98 +37% 252 213 +18% - Кызыл 93 56 +66% 169 128 +32% - Варваринское 42 42 -0% 83 86 -3% Реализация, тыс. унций золотого эквивалента 176 81 +118% 292 206 +42% - Кызыл 133 37 +258% 207 113 +84% - Варваринское 43 44 -1% 85 93 -9% Выручка, $ млн 409 159 +157% 704 393 +79%

После продажи российского бизнеса Solidcore остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).