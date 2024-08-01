Золотодобытчик Solidcore во II квартале увеличил производство на 37%
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) во II квартале 2024 года увеличил производство на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 135 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Объем продаж вырос в 2,2 раза и достиг 176 тыс. унций золотого эквивалента. Рост объема продаж обусловлен значительным прогрессом в реализации запасов концентрата Кызыла, ранее накопленных из-за логистических трудностей, поясняет Solidcore.
Выручка, благодаря росту цен на золото, позитивной динамике производства и реализации накопленных запасов, подскочила в 2,6 раза и составила $409 млн.
Чистая денежная позиция Solidcore за II квартал выросла со $155 млн до $357 млн.
Компания подтверждает прогноз по производству на 2024 год в объеме 475 тыс. унций золотого эквивалента.
Ключевые показатели Solidcore:
|Показатель
|II кв. 2024
|II кв. 2023
|Динамика
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Добыча руды, млн т
|1,3
|1,4
|-6%
|2,5
|2,7
|-8%
|Переработка руды, млн т
|1,6
|1,6
|-1%
|3,1
|3,1
|+1%
|Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т
|3,0
|2,9
|+5%
|3,0
|2,9
|+3%
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|135
|98
|+37%
|252
|213
|+18%
|- Кызыл
|93
|56
|+66%
|169
|128
|+32%
|- Варваринское
|42
|42
|-0%
|83
|86
|-3%
|Реализация, тыс. унций золотого эквивалента
|176
|81
|+118%
|292
|206
|+42%
|- Кызыл
|133
|37
|+258%
|207
|113
|+84%
|- Варваринское
|43
|44
|-1%
|85
|93
|-9%
|Выручка, $ млн
|409
|159
|+157%
|704
|393
|+79%
После продажи российского бизнеса Solidcore остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).