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ЕК проверит соответствие практик Apple, Alphabet и Meta новому закону DMA

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) инициировала проверки в отношении Apple Inc., Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) на предмет выполнения ими условий нового закона о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA).

"Еврокомиссия подозревает, что меры, принятые компаниями, не обеспечивают эффективного выполнения ими обязательств, предусмотренных DMA", - говорится в сообщении регулятора.

Требование о выполнении IT-гигантами этого закона в полной мере вступило в силу ранее в этом месяце. В частности, DMA требует, чтобы Apple и Alphabet разрешили разработчикам приложений предоставлять пользователям доступ к созданным сервисам в обход магазинов App Store и Google Play.

Еврокомиссия опасается, что меры, принятые Apple и Alphabet для выполнения этого условия, не в полном объеме соответствуют требованию DMA, поскольку содержат различные лимиты и ограничения, отмечается в заявлении ЕК.

Регулятор также проверит поисковый сервис Google на предмет того, не отдает ли он предпочтение другим сервисам компании (в том числе Google Shopping, Google Flights, Google Hotels) перед конкурентами в результатах поисковой выдачи.

Кроме того, ЕК оценит, изменила ли Apple практики, не позволявшие пользователям удалять некоторые приложения на iOS, а также выбирать альтернативные браузеры или поисковые сервисы в качестве используемых по умолчанию на iPhone.

В случае Meta проверка ЕК затронет правила сбора и использования компанией персональных данных пользователей.

Регулятор также сообщил, что начнет собирать информацию, касающуюся практик Amazon.com Inc. В частности, он проверит, не продвигает ли компания собственные бренды на своей платформе в ущерб конкурентам.

В случае, если ЕК выявит нарушения, компаниям грозят крупные штрафы, размер которых может достигать 10% их глобального оборота за год.

Еврокомиссия Alphabet Apple Meta Google Amazon
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