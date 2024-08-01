Росавиация ждет более 100 млрд рублей частных инвестиций в аэродромы в рамках ГЧП

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Частные владельцы аэропортовых терминалов вложат более 100 млрд рублей в модернизацию аэродромной инфраструктуры в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), следует из слов руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

О планах развития аэродромов Ядров доложил премьер-министру Михаилу Мишустину. Он напомнил, что сейчас в стране насчитывается 228 гражданских аэродромов, а к 2030 году их число должно увеличиться до 242. Совместно с Минтрансом сформирован перечень из 129 аэродромов, которые подлежат модернизации: на 76 из них запланированы работы по реконструкции и новому строительству, на 53 - капитальный ремонт.

"Из этих 76 аэродромов на 35 будут реализованы (работы - ИФ) по ранее данным поручениям президента, на 29 - в Дальневосточном федеральном округе (...) И третье, на чем хочу акцентировать внимание, - реконструкция и строительство в рамках механизма ГЧП, что позволит дополнительно привлечь 104 млрд рублей", - сказал Ядров.

Перечень аэродромов, подпадающих под концессию, сформирован, добавил он. На совещании с инвесторами, которое провел на прошлой неделе вице-премьер Виталий Савельев, подтверждена готовность к работам в 26 аэропортах. По двум аэродромам продолжаются переговоры, их планируется завершить до 1 сентября.

"Уже со следующего года мы готовы приступить к реконструкции на 14 аэродромах, 7 из которых будут реализованы в рамках ГЧП. По одному аэродрому у нас уже подписана концессия - это Омск-Федоровка. По аэродрому Горно-Алтайска вы дали поручение, мы подпишем до конца этого года", - отметил Ядров.

Капремонт 53 аэродромов будет проведен в рамках создаваемого фонда инфраструктуры воздушного транспорта, напомнил глава Росавиации. "Помимо проведения капремонта, мы также планируем в рамках этого фонда осуществить закупку светосигнального оборудования (...) а также строительство легко возводимых модульных аэровокзальных комплексов на аэродромах с малой интенсивностью полетов. Это повысит качество обслуживания наших пассажиров", - сказал он.

Совокупный объем финансового обеспечение программы "Развитие опорной сети аэродромов" в 2025-2030 годах оценивается в 381,1 млрд рублей, говорилось в июньской презентации Минтранса. Большую часть этой суммы - 264,7 млрд рублей, как ожидалось, составят средства из федерального бюджета. Вклад внебюджетных источников оценивался в 82,4 млрд рублей. Оставшиеся 33,9 млрд рублей планировалось привлечь из региональных бюджетов. Согласно презентации, Минтранс также подал заявку на выделение из госбюджета еще 250,4 млрд рублей.

Сообщалось также о поручении властей создать фонд для финансирования реконструкции малых аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Как сообщал ранее Ядров, средства будут аккумулироваться через повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний. Ежегодно в фонд предполагается направлять по 10-12 млрд рублей. Первый аэродром, который может быть профинансирован на эти деньги, - в Чебоксарах. Увеличение сборов не повлечет за собой существенного удорожания билетов, утверждали в Росавиации. А на пассажирах, летающих внутри Дальневосточного федерального округа, это и вовсе не отразится.