Росавиация не ждет сильного подорожания билетов из-за роста сборов на ремонт аэродромов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Увеличение сборов за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний для наполнения фонда развития аэродромов не повлечет за собой существенное удорожание билетов, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

"Параметры изменения ставок сбора за аэронавигацию предстоит рассмотреть и утвердить Федеральной антимонопольной службой, поэтому обсуждать конкретные цифры пока преждевременно. Исходя из проведенного Росавиацией и "Госкорпорацией по организации воздушного движения" анализа, изменение ставок сбора не приведет к существенному росту стоимости билетов экономического класса", - сказал он.

Создаваемый по поручению президента Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта, по его словам, обеспечит "поддержание эксплуатационной готовности" аэродромов с низкой интенсивностью полетов, развитие связности субъектов и транспортную доступность отдаленных регионов.

Сейчас в России насчитывается 228 аэродромов, к 2030 году их должно стать 242, а капремонта и реконструкции требуют 116, заявлял экс-глава Минтранса Виталий Савельев (в мае этого года стал вице-премьером). На модернизацию 75 аэродромов, говорил он, планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд рублей.

Власти поручали создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов, который бы наполнялся из внебюджетных источников. Ежегодно в нем планируется аккумулировать по 10 млрд рублей через спецсбор с авиакомпаний за аэронавигацию, говорил ранее осведомленный собеседник "Интерфакса". В конечном счете, пояснял он, расходы перевозчиков переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 рублей.

Согласно проекту изменений в федеральный бюджет, средства на ремонт аэродромов за счет увеличения сборов за аэронавигационное обслуживание в 2024 году может получить подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". По данным Минтранса, вклад внебюджетных источников в финансирование госпрограммы "Развитие опорной сети аэродромов" в 2025-2030 годах планируется в размере 82,4 млрд рублей, или около 22% от общего объема направляемых средств.