Papa John's сократила квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская Papa John's International, владелец сети пиццерий, во втором квартале финансового года неожиданно для аналитиков сократила выручку на 1,3% в годовом выражении и зафиксировала падение чистой прибыли примерно на треть.

В отчетный квартал, который завершился 30 июня, выручка компании уменьшилась до $507,9 млн с $514,5 млн за сопоставимый период годом ранее, говорится в пресс-релизе. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост показателя до $520,1 млн.

Чистая прибыль снизилась до $12,2 млн, или 37 центов в расчете на акцию, с $17,8 млн, или 54 центов на акцию.

Скорректированная прибыль составила 61 цент на акцию, тогда как консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, предусматривал этот показатель в размере 53 цента.

Ухудшение финансовых показателей компании связано с падением числа продаж и высокими ценами на сырье, отмечается в отчете.

С начала 2024 года капитализация Papa John's International Inc. упала на 44%, до $1,4 млрд, в то время как индекс S&P 500 вырос на 9%.