Brent подешевела до $80,28 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению вечером в четверг, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

К 18:14 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,69%), до $80,28 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,81 (1,04%), до $77,1 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 4% на новости о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль. Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, по данным The New York Times, распорядился провести прямую атаку на Израиль.

JMMC 1 августа рассмотрел итоги добычи странами альянса в мае и июне, отметив высокое общее исполнение обязательств.

В пресс-релизе ОПЕК говорится о подтверждении ранее озвученных планов: восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+, которые сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут ее постепенно наращивать (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц), подтвердили в четверг, что могут отказаться от наращивания или приостановить его в зависимости от ситуации на рынке.

Страны, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с представленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия).

Следующая встреча комитета назначена на 2 октября.