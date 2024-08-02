Brent торгуется у $79,66 за баррель

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти замедлился днем в пятницу.

К 14:19 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $79,66 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,16%), до $76,43 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,1% на слабых статданных из США.

1 августа стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пунктов в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев и3 21 и уже четвертый месяц подряд.

"Слабый рост большинства крупнейших экономик мира может негативно сказаться на спросе на нефть - даже несмотря на то, что растущая напряженность на Ближнем Востоке может отразиться на предложении", - отметила аналитик Panmure Liberum Эшли Келти.

ОПЕК+ на заседании 1 августа подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.