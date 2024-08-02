Intel намерена заморозить дивиденды и уволить 15% сотрудников

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, зафиксировала чистый убыток во втором квартале, умеренно сократила выручку и дала слабый прогноз, а также анонсировала приостановку дивидендных выплат и масштабное сокращение штата.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в прошедшем квартале составил $1,6 млрд, или $0,38 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,48 млрд, или $0,35 на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 2 цента на акцию.

Квартальная выручка Intel снизилась до $12,83 млрд с $12,95 млрд во втором квартале прошлого года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем также ожидали скорректированную прибыль в размере 10 центов на акцию и выручку на уровне $12,92 млрд.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер анонсировал программу снижения расходов на $10 млрд в год и сокращение штата на 15%. По его словам, в прошлом году выручка компании была примерно на $24 млрд ниже, чем в 2020 году, однако число сотрудников выросло за этот период на 10%.

Intel понизила оценку капзатрат на текущий год более чем на 20%, до $25-27 млрд, в том числе из-за ожидания ослабления спроса во втором полугодии.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале текущего года ее скорректированный убыток составит 3 цента на акцию, выручка - $12,5-13,5 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль Intel в этом квартале на уровне 31 цента на акцию при выручке в $14,4 млрд.

Акции Intel рухнули почти на 19% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании упала на 42%, до $123,7 млрд.