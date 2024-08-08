Поиск

Глава Intel купил акции компании на $252 тыс. после падения их стоимости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Intel Corp. Пэт Гелсингер купил акции компании на открытом рынке после резкого падения их стоимости.

Как говорится в документах, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Гелсингер 5 августа приобрел 12,5 тыс. акций Intel по средней цене $20,16, заплатив в общей сложности $252 тыс. Он покупал бумаги через семейный траст, которому к настоящему моменту принадлежит 37 975 акций компании.

Гелсингер также владеет 38 416 бумагами Intel через личный счет и еще 554 916 через другие трасты.

ЭкономикаIntel в I кв. поставила больше ИИ-процессоров для ПК, чем конкуренты вместеЧитать подробнее

Акции Intel, одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, упали в цене на 26% 2 августа. Днем ранее компания опубликовала разочаровывающую отчетность за второй квартал и дала слабые прогнозы на третий, а также объявила о приостановке дивидендных выплат и масштабном сокращении штата сотрудников.

Стоимость акций Intel продолжила снижаться в понедельник вместе с обвалом мировых фондовых рынков и опустилась до минимума с октября 2010 года 7 августа, отмечает Market Watch.

В четверг бумаги Intel прибавляют в цене 1,6%, торгуются на уровне $19,29. С начала текущего года их стоимость снизилась на 61,6%.

Intel Пэт Гелсингер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

На рынке зерна запланированы товарные интервенции для мукомолов ЦФО и Поволжья

Суд приостановил корпоративные права иностранной материнской компании "Хайлэнд Голд"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в 80 рублей/акция

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в 80 рублей/акция

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });