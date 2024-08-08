Глава Intel купил акции компании на $252 тыс. после падения их стоимости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Intel Corp. Пэт Гелсингер купил акции компании на открытом рынке после резкого падения их стоимости.

Как говорится в документах, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Гелсингер 5 августа приобрел 12,5 тыс. акций Intel по средней цене $20,16, заплатив в общей сложности $252 тыс. Он покупал бумаги через семейный траст, которому к настоящему моменту принадлежит 37 975 акций компании.

Гелсингер также владеет 38 416 бумагами Intel через личный счет и еще 554 916 через другие трасты.

Акции Intel, одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, упали в цене на 26% 2 августа. Днем ранее компания опубликовала разочаровывающую отчетность за второй квартал и дала слабые прогнозы на третий, а также объявила о приостановке дивидендных выплат и масштабном сокращении штата сотрудников.

Стоимость акций Intel продолжила снижаться в понедельник вместе с обвалом мировых фондовых рынков и опустилась до минимума с октября 2010 года 7 августа, отмечает Market Watch.

В четверг бумаги Intel прибавляют в цене 1,6%, торгуются на уровне $19,29. С начала текущего года их стоимость снизилась на 61,6%.