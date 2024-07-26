"АвтоВАЗ" с 29 июля уходит в трехнедельный корпоративный отпуск

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий уйдут в единый корпоративный отпуск с 29 июля по 18 августа, сообщила компания.

В период корпоративного отпуска на "АвтоВАЗе" и его дочерних предприятиях пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда, говорится в сообщении.

В частности, планируется модернизация оборудования в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura, в рамках проекта Lada Iskra будут проводиться работы в цехе сварки и сборки.

Кроме того, будет оптимизирована линия сборки Lada Niva. Планируется также реновация складов автокомпонентов, ремонтные работы в производстве чугунного литья, модернизация линии сборки двигателей.

Сообщается также что на автозаводе "Лада Ижевск" запланирована модернизация камеры окраски кузовов, а на предприятии "ВИС-Авто" будет проведена ревизия окрасочного комплекса и подготовка его к запуску.

"В течение корпоративного отпуска планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия. Запуск всех сборочных линий "АвтоВАЗа" после отпуска запланирован на 19 августа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с учетом плана производства на 2024 год и по согласованию с профсоюзным комитетом были установлены следующие сроки единого корпоративного отпуска: со 2 по 8 мая и с 29 июля по 18 августа.