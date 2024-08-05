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"Аэрофлот" подал иск на 7,3 млрд рублей к авиапроизводителю "Яковлеву"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Яковлев", сказано в материалах судебной картотеки.

Сумма исковых требований составляет почти 7,3 млрд руб. Материалы, разъясняющие суть претензий, не опубликованы.

"Аэрофлот" и "Яковлева" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") связывают контракты и предварительные договоренности на поставку самолетов. По соглашению, подписанному в 2022 году с ОАК, до 2030 года для авиакомпании должно быть построено и поставлено 339 лайнеров: 210 среднемагистральных МС-21 и 40 Ту-214, а также 89 региональных SJ-100 (импортозамещенная версия Superjet 100).

В июне этого года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что обсуждается трансформация соглашения, а именно заказ только 339 МС-21, "причем как в базовой версии, так и в короткой, которая будет разрабатываться". Идея связана с тем, что российский авиапром в очередной раз перенес сроки поставки техники, пояснял он.

Планы производства российских самолетов зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. В мае этого года она была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены, в том числе МС-21 - с 2024 на 2025 год, SJ-100 - с 2023 на 2026 год.

Аэрофлот ПАО "Аэрофлот" ПАО "Яковлев" Яковлев
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