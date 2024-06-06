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"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов

"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" обсуждает с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) трансформацию соглашения на поставку 339 отечественных самолетов, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в рамках ПМЭФ-2024.

В соответствии с действующим соглашением, до 2030 года группа "Аэрофлот" должна получить на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия Superjet 100) и 40 Ту-214.

"Сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения и полностью перевод всего парка в МС-21, причем как в базовую версию, так и короткую версию, которая будет разрабатываться (...) Речь идет о том, чтобы все 339 самолетов трансформировать в МС-21", - сказал Александровский.

Аэрофлот Superjet 100 МС-21 ОАК ПМЭФ
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