Пессимизм розничных инвесторов США достиг максимума за 9 месяцев

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пессимизм розничных инвесторов США в отношении фондового рынка находится на максимальной отметке за последние девять месяцев после обвала рынка акций 5 августа показал опрос American Association of Individual Investors (AAII). Об этом сообщает MarketWatch.

Количество "медведей", то есть инвесторов, ожидающих снижения котировок акций в следующие полгода, достигло 37,5% всех респондентов по сравнению с 25% неделей ранее. Это самый значительный скачок с ноября 2022 года, отмечает MarketWatch.

Средний показатель за историю составляет около 31%, до пикового значения в 50,3% доля "медведей" поднималась в ноябре прошлого года.

Доля "быков" на рынке сейчас составляет 40,5% против 44,9% на прошлой неделе. Число респондентов, которые, оценивают перспективы фондового рынка страны нейтрально, упало до 22% с 29,9%.

AAII ведет расчеты данного показателя с 1987 года.