Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились в понедельник, причем падение японского Nikkei 225 стало максимальным с "черного понедельника" в октябре 1987 года.

Главным негативным фактором для мировых рынков акций являются опасения рецессии в США. На этих опасениях Уолл-стрит в пятницу закрылась снижением индексов на 1,5-2,4%.

Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказало укрепление иены к доллару, которое плохо сказывается на зарубежной выручке компаний-экспортеров. Иена в паре с американской валютой подскочила на 11,1% за последний месяц.

"Когда инвесторы бегут от рисковых активов, а многие это делают из-за страхов рецессии в США и геополитических рисков, имеет смысл зафиксировать прибыль на японском рынке, который очень хорошо рос с начала года", - цитирует FT управляющего японским подразделением международного пенсионного фонда.

Тревоги по поводу экономического спада в США спровоцировал ряд обнародованных на прошлой неделе слабых статданных. В частности, в пятницу стало известно, что число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тыс. после подъема на 179 тыс. месяцем ранее, а безработица в Штатах увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 рухнул на 12,4% и обновил минимум с октября прошлого года. Все акции, входящие в расчет индекса, завершили торги в минусе.

Лидерами снижения стали бумаги Chiba Bank, упавшие почти на 24%. Также резко подешевели акции бумаги Kawasaki Kisen (-22%) и Ebara Corp. (-20,3%), а также финансовых компаний Mitsui & Co., Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (примерно на 19%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. обвалилась на 19%, рекордными темпами в своей истории. С начала квартала компания потеряла 38% капитализации.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite итогам сессии потерял 1,54%, гонконгский Hang Seng - 1,46%.

Котировки акций Tencent в Гонконге снизились на 0,5%, Xiaomi - на 1,4%. Цена бумаг CNOOC уменьшилась на 6,4%, PetroChina - на 5,4%.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 8,77%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics и SK Hynix рухнула примерно на 10%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снизилась на 3,7%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group опустилась на 2,1%. Лидером падения в Австралии стали акции финтех-компании Block Inc., упавшие на 10,6%.