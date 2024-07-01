Saudi Aramco купит 10% СП Geely-Renault за 740 млн евро

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco купит за 740 млн евро 10%-ную долю в Horse Powertrains Ltd – совместном предприятии Geely и Renault, которое разрабатывает более экологически чистые двигатели для гибридных и газовых автомобилей.

Китайский и французский автопроизводители сохранят за собой по 45% в СП, сообщает MarketWatch.

Сделка должна получить одобрение регулирующих органов.

Котировки акций Aramco снизились на 1,4% по итогам торгов в понедельник. Цена бумаг Renault повышается на 2,6% в ходе сессии в Париже.