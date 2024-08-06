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Саудовская Аравия стала основным покупателем российского зерна в июле

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Основным покупателем российского зерна по итогам июля (первый месяц нового сельхозсезона) стала Саудовская Аравия, сообщает Союз экспортеров зерна.

Это стало возможным благодаря массированным объемам закупок ячменя и пшеницы в общем объеме 712 тыс. тонн.

По данным союза, вторым в рейтинге стал Египет, закупивший 529 тыс. тонн зерновых культур. В то же время он сохранил первое место по объемам закупок пшеницы (500 тыс. тонн, по данным аналитического центра "Русагротранса").

Топ-3 замыкает Ливия, импортировавшая 317 тыс. тонн пшеницы и других зерновых культур.

Как отмечается в сообщении, в число ведущих покупателей буквально ворвалось Марокко, в эту страну было экспортировано 314 тыс. тонн пшеницы. "Королевство имеет все шансы сохранить свои позиции в топ-5 покупателей российского зерна в течение всего сезона, это плохая новость для экспортеров пшеницы из Франции", - считают в союзе.

Замыкает пятерку Бангладеш с объемом закупки 253 тыс. тонн исключительно пшеницы. "Страна оказалась в зоне риска для российских поставок из-за последних драматических событий, которые привели к отставке премьер-министра и могут изменить политику в сфере продбезопасности, в том числе закупок зерна", - говорится в сообщении.

Союз экспортеров зерна Русагротранс Саудовская Аравия Египет Ливия Марокко Бангладеш
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