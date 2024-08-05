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Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков
Фото: Suman Kanti Paul/Drik/Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр юстиции Бангладеш Анисул Хак заявил, что обстановка в стране, где продолжаются антиправительственные акции протеста, крайне неустойчива, сообщило издание The Times of India.

Тысячи человек ранее проигнорировали комендантский час в Дакке и вновь вышли на акции протеста. Они требуют отставки премьера Шейх Хасины и расследования гибели около 200 человек в столкновениях с силами правопорядка.

Власти вновь блокировали доступ к интернету в стране.

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Сын премьера Саджиб Вазед призвал силы безопасности не допустить лишения премьера власти. Однако, по некоторым данным, глава правительства Бангладеш в понедельник подала в отставку и покинула страну вместе с младшей сестрой. Согласно сообщению агентства EFE, которое ссылается на источники в Бангладеш, они вылетели на военном вертолете в сторону индийского штата Западная Бенгалия.

Пресс-секретарь индийского премьера сообщил EFE, что не может подтвердить эту информацию.

Протесты в Бангладеш начались в июле в университетском кампусе. Студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.

Бангладеш
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