РФ в 2023/24 сельхозгоду поставила в Бангладеш рекордные 3,5 млн т пшеницы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - РФ в прошлом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.), поставила в Бангладеш 3,5 млн тонн пшеницы, что стало рекордным показателем и в 2,5 раза превышает экспорт предыдущего сельхозгода. Об этом сообщает Центр оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора).

Как заявил директор Центра Руслан Хасанов, слова которого приведены в сообщении, на российскую пшеницу в прошлом сезоне пришлось более половины ввезенного в Бангладеш этого вида зерна. В прошлом сельхозгоду страна импортировала 6,5 млн тонн пшеницы при внутреннем потреблении 7,3 млн тонн.

"РФ значительно увеличила поставки в Бангладеш и других сельхозкультур. Так, экспорт гороха увеличился до 206,4 тыс. тонн по сравнению с 4,7 тыс. тонн в 2022/2023 сельхозгоду, экспорт семян горчицы вырос более чем в 10 раз – с 2,4 тыс. до 24,5 тыс. тонн", - сообщил Хасанов. При этом он отметил, что перспективной сельхозкультурой для наращивания экспорта может также стать ячмень, поставки которого в Бангладеш начались в этом году. Экспорта кукурузы в эту страну пока нет, но, как считает глава Центра, перспективы для поставок есть, поскольку на фоне роста потребления мяса увеличивается спрос на фуражное зерно.

По словам Хасанова, перспективным направлением для российского экспорта являются растительные масла, в частности, соевое. В настоящее время это масло поступает в Бангладеш из Бразилии, Аргентины и Парагвая, которые в 2023 году экспортировали соответственно 275 тыс., 238 тыс. и 112 тыс. тонн. Импортирует Бангладеш и сою – в 2023/2024 сельхозгоду закуплено 2 млн тонн. Основными конкурентами РФ на соевом рынке являются Бразилия, США и Южная Африка, которые за 2023 год экспортировали в эту страну соответственно 876 тыс., 574 тыс. и 239 тыс. тонн сои.