Бывшая премьер-министр Бангладеш попросила убежища в Великобритании

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, покинувшая страну из-за масштабных протестов против ее правительства, запросила убежище в Великобритании, сообщает The Hindu со ссылкой на источники.

По их сведениям, Хасину сопровождает ее сестра Рехана, у которой уже есть британское гражданство.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Хасина, вероятно, направляется в Лондон через Индию. По данным собеседников агентства, власти Индии готовы обеспечить Хасине безопасность во время перелета.

Командующий сухопутных войск Бангладеш генерал Вакер уз-Заман подтвердил, что премьер-министр покинула страну. До этого СМИ сообщали, что Шейх Хасина сложила с себя полномочия главы правительства.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - там студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне 2024 года. Студенты сочли ее дискриминационной на фоне высокой безработицы в стране.