Uber в III квартале увеличил чистую прибыль в 12 раз

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 12 раз.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $2,61 млрд, или $1,2 в расчете на акцию, по сравнению с $221 млн, или $0,1 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,41 на акцию, однако CNBC предупреждает, что принципы расчета этой оценки могут отличаться от методики компании.

Выручка Uber в третьем квартале подскочила на 20% и составила $11,19 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $10,98 млрд.

Скорректированная EBITDA повысилась до $1,69 млрд с $1,09 млрд. Кроме того, компания значительно увеличила операционную прибыль - до $1,06 млрд с $394 млн годом ранее.

Совокупный объем заказов увеличился на 16% в годовом выражении - до $40,97 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 17% (до $21 млрд), сервиса доставки - на 16% (до $18,66 млрд). В сегменте грузоперевозок заказы выросли на 2% и составили $1,31 млрд.

Консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, предполагал общий объем заказов на уровне $41,25 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber в третьем квартале, повысилось на 17% - до 2,87 млрд.

Свободный денежный поток вырос до $2,11 млрд с $905 млн.

По прогнозу компании, совокупный объем ее заказов в четвертом квартале будет находиться в диапазоне $42,75-44,25 млрд, скорректированная EBITDA - от $1,78 млрд до $1,88 млрд.