Caterpillar во II квартале снизил чистую прибыль на 6,3%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, во втором квартале снизила чистую прибыль на 6,3%, при этом показатель без учета разовых факторов превысил ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила $2,681 млрд, или $5,48 в расчете на акцию, по сравнению с $2,924 млрд, или $5,67 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $5,99 с $5,55 на акцию.

Выручка сократилась на 3,6% - до $16,689 млрд против $17,318 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $5,56 на акцию при выручке в $16,91 млрд.

Снижение финансовых показателей было обусловлено сокращением объема продаж и частично компенсировалось ростом цен, отмечается в сообщении.

Продажи строительной техники уменьшились на 7% (до $7,15 млрд), в горнодобывающем секторе снижение составило 10% (до $3,56 млрд), тогда как реализация техники для энергетической отрасли и транспортного оборудования увеличилась на 2% (до $7,22 млрд).

Компания за минувший квартал потратила $1,8 млрд на выкуп своих акций и $0,6 млрд на выплату дивидендов.

Котировки акций Caterpillar растут на 4,4% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 7,2% (до $154,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 8,7%.