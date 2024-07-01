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ВС разрешил детям умершего банкрота оставлять себе его жилье как единственное

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Дети умершего банкрота могут рассчитывать на получение в наследство недвижимости в качестве единственного для них жилья, даже если они зарегистрированы в ипотечной квартире второго родителя, но не имеют на нее прав, решил Верховный суд России.

Об этом сказано в опубликованном определении судебной коллегии ВС по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения спора в рамках дела о несостоятельности Романа Просекова.

Летом 2021 года Просеков подал на банкротство из-за долгов по кредитам на 1,25 млн рублей, 16 августа 2021 года - в день признания его банкротом - умер, сказано в материалах дела. Из имущества у него был жилой дом площадью 108,3 кв. м на земельном участке в 10,69 соток в Сургуте (ХМАО). Родители Просекова отказались от своей доли в наследстве в пользу внуков - двух его детей, один из которых несовершеннолетний.

Финансовый управляющий умершего рассчитывал продать эту недвижимость, установив начальную цену в 2,24 млн рублей. Мать наследников, бывшая жена банкрота Наталья Просекова, действуя как их представитель, попыталась добиться исключения дома и земельного участка из конкурсной массы, указывая на то, что это единственное пригодное для жизни ее детей жилье. Она настаивала, что в рассматриваемом случае наследственная недвижимость должна защищаться исполнительским иммунитетом на основании статьи 446 Гражданского процессуального кодекса, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должников, если оно не заложено в ипотеку.

Просекова сообщила, что она вместе с детьми живет в квартире площадью 29,1 кв. м, которая не отвечает признакам единственного пригодного для проживания помещения ввиду недостаточности площади для всех членов семьи. Кроме того, как отмечала заявительница, эта квартира находится в ипотеке, и в случае обращения взыскания на нее наследники банкрота останутся без жилья.

Арбитражный суд ХМАО-Югры отказался исключать недвижимость из конкурсной массы. Он исходил из того, что правила об исполнительском иммунитете в данном случае неприменимы, поскольку наследники зарегистрированы и постоянно проживают у матери. Не имеет значения и недостаточная площадь ее квартиры, решил суд. "В процедуре банкротства должник, его универсальный правопреемник в пределах наследственной массы, должен претерпевать неудобства, а не получать те же блага, что и лица, не находящиеся в такой процедуре", - говорится в решении суда. Апелляция и кассация с этими выводами согласилась.

Однако СКЭС ВС, куда обратилась Просекова, эти решения отменила и без отправки спора на новое рассмотрение исключила земельный участок и дом на нем из конкурсной массы.

Коллегия напомнила, что согласно статье 223.1 закона о банкротстве в конкурсную массу не включается жилье, "если по истечении срока принятия наследства такое имущество является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для наследника". По ее мнению, в этом вопросе не имеет значения наличие у наследников права проживания в квартире их матери.

"Регистрация детей в жилом помещении не наделяет их вещными правами в отношении этого помещения, а является по своей сути административным актом, который в установленном порядке фиксирует органом регистрационного учета сведения о месте жительства гражданина Российской Федерации", - говорится в определении.

Также коллегия ВС приняла во внимание и довод Просековой о том, что ее квартира находится в ипотеке. "Право собственности в данном случае является экономически неустойчивым, зависит от платежеспособности матери и не гарантирует детям сохранение права на проживание в этой квартире", - заявила СКЭС, отметив, что спорные земельный участок и жилой дом не имеют обременений.

Также коллегия обратила внимание на то, что для наследодателя спорная недвижимость была единственным жильем и подлежала бы исключению из конкурсной массы. "В свою очередь кредиторы не должны извлекать выгод и преимуществ в отношении объема и перечня имущества, на которое может быть обращено взыскание, только из факта смерти своего должника", - говорится в определении ВС.

Сургут ХМАО Роман Просеков Наталья Просекова Верховный суд
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