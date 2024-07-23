Внесудебная процедура сохранения за банкротами не подлежащего взысканию имущества прошла III чтение

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий финансовым управляющим самостоятельно исключать из конкурсной массы имущество граждан-банкротов, которое по действующим правилам не подлежит взысканию.

Такие поправки к закону о несостоятельности были внесены перед вторым чтением в законопроект № 600552-8. Этот законопроект изначально наделял правительство правом устанавливать список денежных выплат за участие в боевых и контртеррористических операциях, заданиях, которые нельзя будет отправить на погашение долгов в рамках дела о банкротстве гражданина.

Ко второму чтению в документ была включена норма, позволяющая финансовым управляющим самостоятельно, без суда принимать решения об оставлении гражданину-банкроту имущества, на которое нельзя обратить взыскание. Перечень такого имущества указан в статье 446 Гражданского процессуального кодекса. Она, в частности, позволяет должникам и их семьям спасти от продажи за долги единственное жилье, если оно не заложено по ипотеке. Также остаются должнику предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши и т.д.

Споры по поводу исключения имущества из конкурсной массы будет в упрощенном порядке - без проведения заседания и вызова сторон - рассматривать суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности гражданина.

Эти правила будут применяться к заявлениям, поданным после дня вступления в силу закона, независимо от даты введения процедуры банкротства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.