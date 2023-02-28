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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Freedom Holding закрыла сделку по продаже российских активов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская Freedom Holding Corp., подконтрольная бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, закрыла сделку по продаже активов в России - инвесткомпании "Фридом финанс" (она теперь работает под брендом - "Цифра брокер") и "Цифра банка" (ранее банк "Фридом финанс").

Активы проданы Максиму Повалишину, ранее работавшему замгендиректора "Фридом финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.

Freedom Holding в июне 2022 года объявила, что уйдет из России. По условиям сделки, о которой было объявлено в октябре 2022 года, Повалишин должен был оплатить денежными средствами около $33 млн и принять на себя обязательство холдинга перед "Фридом финансом" в размере около 6,6 млрд рублей.

Лизинговую компанию "ФФ Авто", учрежденную "Фридом финансом" летом прошлого года, Повалишин уже приобрел: 100% долей этого ООО он получил 7 февраля, следует из отчета. Сумма сделки - 50 млн рублей (соответствует номинальному размеру уставного капитала "ФФ Авто").

По данным на сайте "Цифры брокер", по итогам 2022 года ее собственные средства составляли 2,4 млрд рублей, активы - 57,4 млрд рублей.

Штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алма-Ате, представительства компании работают в 14 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию. Она осуществляет сделки на Казахстанской фондовой бирже, Астанинской международной бирже, Украинской бирже, Республиканской фондовой бирже Ташкента и Узбекской республиканской валютной бирже, а также на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже Nasdaq.

Freedom Holding США Тимур Турлов Казахстан Фридом финанс Максим Повалишин ФФ Авто
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