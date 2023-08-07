Freedom Holding вышел из капитала "СПБ биржи"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Freedom Holding Corp., подконтрольная бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, продала все принадлежащие ей акции "СПБ биржи".

Как говорится в отчете Freedom Holding, в 2023 финансовом году (завершился 31 марта 2023г) компания продала 7,5 млн акций биржи (5,64% капитала), отразив в результате убыток в $73,4 млн.

Стоимость такого пакета по текущим котировкам на "Мосбирже" составляет около 1,35 млрд рублей ($14 млн).

В результате Freedom Holding вышел из капитала российской торговой площадки. "У Freedom Holding нет акций СПб биржи", - подтвердил "Интерфаксу" представитель компании.

Freedom Holding в феврале 2023 года продала российские активы - брокера и банк - заместителю гендиректора и члену совета директоров "Фридом финанс" Максиму Повалишину. После объявления о предстоящей сделке ИК "Фридом Финанс" и банк "Фридом Финанс" провели ребрендинг и стали работать под коммерческими наименованиями "Цифра брокер" и "Цифра банк".

По состоянию на середину 2021 года Freedom Holding был третьим по величине акционером биржи после НП "РТС" и Совкомбанка с 12,8% акций. Часть пакета в бирже Freedom реализовала через паи ETF.