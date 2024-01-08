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Honda может построить за $14 млрд завод по выпуску электромобилей в Канаде

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску электромобилей в Канаде, сообщает газета Nikkei.

Инвестиции в проект могут достигнуть 2 трлн иен ($14 млрд).

Honda рассматривает несколько площадок для строительства завода, в том числе, участок рядом с действующим предприятием компании в провинции Онтарио. Проект может включать создание мощностей для выпуска электромобильных аккумуляторов, отмечает Nikkei.

Автопроизводитель намерен принять решение относительно площадки для строительства канадского завода к концу 2024 года. Предполагается, что предприятие заработает в начале 2028 года.

Honda готовится начать выпуск электромобилей и аккумуляторов в американском штате Огайо в 2026 году, и канадский завод станет вторым по величине предприятием японской компании в Северной Америке.

На долю этого региона приходится порядка 40% всех продаж Honda.

Honda Канада
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