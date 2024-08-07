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SoftBank Group сократила квартальный убыток и анонсировала buyback на $3,5 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. сократила чистый убыток в первом финансовом квартале и увеличила выручку, а также объявила о планах выкупить собственные акции на сумму до 500 млрд иен ($3,46 млрд).

В апреле-июне 2024 года чистый убыток составил 174,3 млрд иен против 447,6 млрд иен убытка годом ранее.

Квартальная выручка SoftBank Group увеличилась на 9%, до 1,7 трлн иен.

Фонды Vision, ориентированные на инвестиции в технологические стартапы, зафиксировали прибыль в размере 204,3 млрд иен против 61,04 млрд иен годом ранее.

Инвестиционный доход группы в минувшем квартале составил около 560 млрд иен против убытка в 700 млрд иен годом ранее. В частности, на акциях Alibaba компания заработала 235,7 млрд иен, на бумагах T-Mobile - 179,1 млрд иен.

С начала 2024 года капитализация SoftBank Group выросла на 19,4%.

SoftBank Group Alibaba T-Mobile Vision Япония
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