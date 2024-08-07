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Сервис заказа такси Lyft впервые отчитался о квартальной чистой прибыли

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. во втором квартале получил чистую прибыль впервые в своей истории благодаря росту количества поездок до рекордного уровня.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $5 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $114,3 млн, или 30 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась до $102,9 млн с $41 млн.

Выручка поднялась на 41% - до $1,436 млрд против $1,277 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что компания завершит квартал с убытком. При этом выручку они в среднем оценивали в $1,39 млрд, EBITDA - в $98 млн.

Число активных пользователей сервиса на конец июня составило 23,7 млн, увеличившись на 8,2% за квартал и на 10,2% за год. Количество совершенных поездок выросло соответственно на 9,4% и 15,4% и достигло 205,3 млн.

Совокупный объем заказов в приложении Lyft вырос на 16,6% в годовом выражении - до $4,02 млрд.

Lyft планирует в третьем квартале получить скорректированную EBITDA в диапазоне $90-95 млн при объеме заказов в $4-4,1 млрд.

Эксперты ожидают, что эти показатели составят соответственно $103 млн и $4,15 млрд.

С начала 2024 года капитализация Lyft снизилась на 27% (до $4,4 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 9%.

Lyft США
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