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Lyft сократила чистый убыток в I кв. в шесть раз, увеличила выручку на 28%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. сократил чистый убыток в первом квартале 2024 года в шесть раз, увеличив выручку на 28%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте уменьшился до $31,5 млн, или $0,08 в расчете на акцию, с $187,6 млн, или $0,05 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель, в частности, включает в себя разовые расходы в размере $87,5 млн, связанные с выплатами вознаграждений в виде акций и соответствующими налоговыми отчислениями.

Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предполагал, что Lyft зафиксирует чистый убыток в $58 млн.

Прибыль компании без учета единовременных факторов составила $60 млн против $27,7 млн годом ранее.

Квартальная выручка Lyft увеличилась до $1,28 млрд с $1 млрд за тот же период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,16 млрд.

Число активных пользователей сервиса на конец марта составило 21,9 млн, увеличившись за год на 12%. Количество совершенных поездок подскочило на 23%, до 188 млн.

Совокупный объем заказов в приложении Lyft вырос на 21%, до $3,7 млрд.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале объем заказов увеличится до $4-4,1 млрд (прогноз рынка - $3,98 млрд), количество совершенных поездок - на 16%.

Акции Lyft подорожали на 6,3% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 10,7%.

Lyft
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