Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В ГД отметили, что обнуление НДС для отелей в РФ не привело к снижению цен для туристов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Введение нулевой ставки НДС для гостиниц облегчило работу бизнеса, но не привело к удешевлению размещения туристов, как ожидалось, сообщил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев.

"Когда мы вводили нулевой НДС, была надежда на то, что это повлияет на ценообразование для потребителей, туристов. К сожалению, мы видим, что этот эффект минимальный, в некоторых случаях цены наоборот пошли вверх. И вот как найти эту золотую середину, когда и создаются условия поддержки гостиниц, и это отражается на доступности гостиниц для туристов", - сказал он на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) в среду.

Как отметил руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор Cronwell Development Алексей Мусакин, расходы российских отелей в 2023 году росли быстрее, чем доходы.

В РоссииПравительство утвердило правила ведения реестра новых отелей для применения льготы по НДСЧитать подробнее

"Мы с коллегами примерно подсчитали. Доходы отелей выросли суммарно на 15%, потому что средний чек вырос на 10%, загрузка объектов - на 10%. Расходы выросли на 17%, соответственно валовая операционная прибыль выросла на 10% относительно 2022 года. Но если мы говорим о рентабельности, то она снизилась. Если по Росстату в 2022 году она была 28%, то по нашим предположениям по итогам 2023 года составит 26%", - сказал он.

Как отметил Мусакин, больше всего для туристов подорожал Ярославль, там средний чек на размещение вырос почти на 25% в 2023 году. На втором месте Москва (плюс 15%), замыкает тройку лидеров Московская область - плюс 6,4%.

"Загрузка коллективных средств размещения за 2023 год будет в приросте. Так, в январе-августе был прирост в 10,4%, точных данных по декабрю еще нет, но, по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9%", - сказал Мусакин.

Эксперт добавил, что средняя продолжительность пребывания в российских отелях за последний год сократилась с пяти до четырех дней.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый - пять лет.

РСТ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение цен на яйца с 30 января по 5 февраля замедлилось до 0,7%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Минобороны РФ сообщило о перехвате семи снарядов РСЗО над Белгородской областью

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Движение по трассе "Дон" в сторону Москвы перекрыто из-за массового ДТП

В Подмосковье на трассе "Дон" столкнулись почти 30 автомобилей

Суд попросили признать экстремистским движение в поддержку Фургала

Главу военной разведки Украины внесли в российский список террористов

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });