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Срок действия НДС для отелей продлят до конца 2030 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме обеспечить продление до 31 декабря 2030 года льготы по нулевому НДС на услуги по размещению в отелях.

Речь идет об изменении в законодательстве о продлении до 31 декабря 2030 года возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2025 года.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года на пять лет, до 2027 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые.

Владимир Путин НДС Госдума
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