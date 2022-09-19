Ralph Lauren собрался вернуть акционерам $2 млрд за три года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp намерен вернуть акционерам $2 млрд за три года в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций.

Как сообщается в стратегии развития компании, эту сумму планируется выплатить до конца 2025 финансового года, который завершится в апреле 2025 года.

Среднегодовые темпы роста выручки в этот период прогнозируются в районе 5-9%. Капрасходы будут составлять 4-5% годовой выручки. Операционная маржа ожидается на уровне не ниже 15% в 2025 фингоду.

В текущем фингоду Ralph Lauren прогнозирует повышение выручки примерно на 8%, операционную маржу – в диапазоне 14-14,5%.

Капитализация дома моды с начала текущего года сократилась почти на 20% (до $6,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 19%.

Котировки акций Ralph Lauren в ходе торгов в понедельник растут на 2%.