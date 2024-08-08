В банке "ДОМ.РФ" размер первоначального взноса по ипотеке вырос в среднем до 37%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Средний размер первоначального взноса по ипотеке в банке "ДОМ.РФ" вырос до 37% с начала 2024 года, передает пресс-служба банка.

В первом полугодии 2023 года показатель составлял 24%.

Сильнее всего размер взноса вырос в Калининградской и Нижегородской областях - до 41%. В сделках банка "ДОМ.РФ" квартиры в среднем стоили 6,2 млн рублей, уточнил вице-президент банка Кирилл Варенцов.

"Покупка такого жилья по "Семейной ипотеке" со ставкой 6% на 15 лет выйдет на 800 тысяч рублей дешевле, если внести сразу первоначальный взнос в размере 45%. Ежемесячный платеж при этом сократится на 13 тысяч рублей и составит 29 тысяч рублей", - добавил Варенцов.

Если взнос равен 35%, то экономия по процентам составит 477 тысяч рублей, а по платежу - 8 тысяч рублей.

Уточняется, что в большинстве случаев первоначальный взнос был равен 20-30% - каждый второй заемщик. Еще 24% взяли ипотеку со взносом более 30-40%, 18% - со взносом более 50%, а 8% клиентов - со взносом 40-50%.