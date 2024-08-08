Поиск

В банке "ДОМ.РФ" размер первоначального взноса по ипотеке вырос в среднем до 37%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Средний размер первоначального взноса по ипотеке в банке "ДОМ.РФ" вырос до 37% с начала 2024 года, передает пресс-служба банка.

В первом полугодии 2023 года показатель составлял 24%.

Сильнее всего размер взноса вырос в Калининградской и Нижегородской областях - до 41%. В сделках банка "ДОМ.РФ" квартиры в среднем стоили 6,2 млн рублей, уточнил вице-президент банка Кирилл Варенцов.

"Покупка такого жилья по "Семейной ипотеке" со ставкой 6% на 15 лет выйдет на 800 тысяч рублей дешевле, если внести сразу первоначальный взнос в размере 45%. Ежемесячный платеж при этом сократится на 13 тысяч рублей и составит 29 тысяч рублей", - добавил Варенцов.

Если взнос равен 35%, то экономия по процентам составит 477 тысяч рублей, а по платежу - 8 тысяч рублей.

Уточняется, что в большинстве случаев первоначальный взнос был равен 20-30% - каждый второй заемщик. Еще 24% взяли ипотеку со взносом более 30-40%, 18% - со взносом более 50%, а 8% клиентов - со взносом 40-50%.

Кирилл Варенцов ДОМ.РФ Калининградская область Нижегородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,1%

"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Центробанк оценил рост ВВП РФ во II квартале в 4,4%

Центробанк оценил рост ВВП РФ во II квартале в 4,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });