Британский регулятор инициировал проверку сделки Amazon с ИИ-стартапом Anthropic

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало проверку сделки Amazon.com Inc. с ИИ-стартапом Anthropic.

Amazon в сентябре прошлого года сообщила о том, что инвестирует $4 млрд в Anthropic и получит миноритарную долю в ней.

Компании рассчитывали, что их партнерство позволит ускорить разработку ИИ-инструментов Anthropic и сделать их широко доступными для клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Тогда же Amazon сообщила, что Anthropic будет использовать ее чипы для создания, тренировки и применения будущих ИИ-моделей. Стороны договорились, что AWS станет основным поставщиком облачных услуг для Anthropic, а клиенты облачного сервиса получат доступ к решениям компании.

CMA планирует проверить, не является ли это соглашение де-факто слиянием и, если оно является таковым, не приведет ли оно к ослаблению конкуренции на любых рынках для британских товаров и услуг, говорится в сообщении регулятора.

Anthropic была создана в 2021 году выходцами из OpenAI, являющейся разработчиком чат-бота GPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей, ее флагманским продуктом является ИИ-ассистент Claude.

Акции Amazon прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 7,1%.