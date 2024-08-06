Сооснователь OpenAI Шульман уйдет из компании в конкурирующую Anthropic

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сооснователь американской OpenAI, разработавшей чат-бот GPT, Джон Шульман уходит из компании, чтобы присоединиться к ее основному конкуренту – Anthropic.

Шульман займется в Anthropic исследованиями, целью которых является обеспечение того, чтобы ИИ-системы соответствовали человеческим ценностям. Anthropic, созданная в 2021 году группой выходцев из OpenAI, позиционирует себя как ИИ-компания, ставящая безопасность на первый план.

Президент OpenAI Грег Брокман, который также является одним из основателей компании, в понедельник объявил на своей странице в соцсети X о намерении уйти в творческий отпуск до конца текущего года.

Брокман написал, что намерен расслабиться "впервые с момента создания OpenAI 9 лет назад".

В мае компанию покинул Илья Суцкевер, также входивший в число ее основателей. В июне он запустил ИИ-стартап Safe Superintelligence Inc.