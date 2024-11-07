Papa John's в III финквартале нарастила чистую прибыль в 2,6 раза,

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская Papa John's International, владелец сети пиццерий, в третьем квартале фингода снизила выручку на 3% и зафиксировала рост чистой прибыли в 2,6 раза в годовом выражении.

Выручка компании в прошлом финквартале, завершившемся 29 сентября, уменьшилась до $506,8 млн с $522,8 млн за сопоставимый период годом ранее, говорится в пресс-релизе. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный FactSet, предусматривал $497,3 млн.

Сопоставимые продажи в Северной Америке упали на 6%, тогда как эксперты ожидали спада на 4,4%. За рубежом показатель снизился на 3%.

Чистая прибыль повысилась до $41,8 млн, или $1,27 в расчете на акцию, с $15,9 млн, или $0,48 на акцию.

Скорректированная прибыль составила $0,43 на акцию, совпав с консенсус-прогнозом.

Акции Papa John's International теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг.