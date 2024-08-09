Paramount списал стоимость кабельного подразделения на $6 млрд и сократит 2 тыс. рабочих мест

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global зафиксировал крупный чистый убыток во втором квартале, списав гудвилл подразделения в сфере кабельного телевидения на $5,98 млрд.

Paramount также объявила о намерении сократить порядка 2 тыс. рабочих мест, то есть 15% ее штата в США. Компания планирует добиться ежегодной экономии на расходах в размере $500 млн.

Как говорится в пресс-релизе Paramount, чистый убыток в апреле-июне составил $5,41 млрд, или $8,12 на акцию, по сравнению с $299 млн, или $0,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,54 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,12 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 11%, до $6,81 млрд.

Главный финансовый директор Paramount Навин Чопра заявил, что списание стоимости кабельного бизнеса связано как с общим спадом в телевизионном сегменте, так и с необходимостью переоценки активов в связи с недавно заключенной сделкой со Skydance Media. В июле две компании договорились о слиянии.

Акции Paramount подорожали на 5,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.