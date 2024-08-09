Поиск

Paramount списал стоимость кабельного подразделения на $6 млрд и сократит 2 тыс. рабочих мест

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global зафиксировал крупный чистый убыток во втором квартале, списав гудвилл подразделения в сфере кабельного телевидения на $5,98 млрд.

Paramount также объявила о намерении сократить порядка 2 тыс. рабочих мест, то есть 15% ее штата в США. Компания планирует добиться ежегодной экономии на расходах в размере $500 млн.

Как говорится в пресс-релизе Paramount, чистый убыток в апреле-июне составил $5,41 млрд, или $8,12 на акцию, по сравнению с $299 млн, или $0,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,54 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,12 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 11%, до $6,81 млрд.

Главный финансовый директор Paramount Навин Чопра заявил, что списание стоимости кабельного бизнеса связано как с общим спадом в телевизионном сегменте, так и с необходимостью переоценки активов в связи с недавно заключенной сделкой со Skydance Media. В июле две компании договорились о слиянии.

Акции Paramount подорожали на 5,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.

Paramount
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

На рынке зерна запланированы товарные интервенции для мукомолов ЦФО и Поволжья

Суд приостановил корпоративные права иностранной материнской компании "Хайлэнд Голд"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });