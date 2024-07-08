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Skydance объединится с Paramount в новую компанию с оценкой в $28 млрд

Skydance объединится с Paramount в новую компанию с оценкой в $28 млрд
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские медиахолдинги Skydance Media и Paramount Global договорились о слиянии, говорится в пресс-релизе Paramount.

Сделка пройдет в два этапа.

На первом этапе инвестфонд RedBird Capital Partners и семья Эллисонов, куда входят глава и основатель Skydance Дэвид Эллисон и его отец, основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон, выплатят $2,4 млрд в виде денежных средств за National Amusements, материнскую компанию Paramount.

На втором этапе они отдадут еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, а также предоставят ей $1,5 млрд в виде первичного капитала.

В результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Владельцы голосующих акций Paramount в рамках второго этапа получат на выбор за каждую бумагу $23 в виде денежных средств или 1,5333 акции New Paramount класса "B", неголосующих - $15 в виде денежных средств или одну акцию New Paramount класса "B".

Инвесторы Skydance в общей сложности станут собственниками 317 млн акций New Paramount класса "B". Оценка Skydance составит $4,75 млрд, исходя из стоимости неголосующих акций Paramount на уровне $15.

На бирже торгуются преимущественно неголосующие акции Paramount.

Закрытие сделки по слиянию ожидается в первой половине следующего года. После этого семья Эллисонов и RedBird будут владеть 100% акций New Paramount класса "A" и 69% акций класса "B".

Главным исполнительным директором и председателем совета директоров New Paramount станет Дэвид Эллисон, президентом - председатель совета директоров RedBird Sports & Media и экс-глава NBCUniversal Джефф Шелл.

Новое руководство планирует "укрепить и оживить" бренды Paramount и CBS, в том числе в сфере традиционного вещания.

Договор о слиянии уже одобрен советом директоров Paramount и включает право компании в течение 45 дней запрашивать и рассматривать альтернативные предложения.

Paramount принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб Квадратные Штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Skydance - одна из ведущих независимых студий Голливуда. На ее счету такие блокбастеры, как "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" и "Топ Ган: Мэверик".

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