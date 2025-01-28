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Petrobras в 2024 году снизила добычу нефти и газа на 2,9%, до 2,7 млн б/с

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В 2024 году добыча углеводородов бразильской государственной нефтегазовой Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) составила 2,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,9% ниже показателя 2023 года, сообщает компания.

Из общего объема добычи 81% пришелся на подсолевые месторождения.

Добыча нефти составила 2,2 млн б/с.

Отмечается, что компания достигла всех производственных показателей, установленных в Стратегическом плане 2024-2028, с отклонениями плюс-минус 4%.

"Следует отметить ввод в эксплуатацию в 2024 году двух новых платформ: FPSO Maria Quiteria, расположенной на месторождении Jubarte, в подсолевых отложениях бассейна Кампос, которую изначально планировалось запустить в 2025 году; и FPSO Marechal Duque de Caxias на месторождении Mero, в подсолевых отложениях бассейна Сантос. В течение года максимальная мощность добычи нефти была достигнута на платформе FPSO Sepetiba на месторождении Mero после восьми месяцев эксплуатации. Увеличение мощности этих платформ частично компенсировало потери, возникшие в результате остановок на техническое обслуживание и истощения зрелых месторождений, а также влияние на добычу внеплановых остановок, определенных Национальным нефтяным агентством, и последствий забастовки в Ibama (бразильское агентство по охране окружающей среды, утверждающее добычные лицензии - ИФ)", - заявила компания.

Petrobras Бразилия
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