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Новое лекарство от ботулизма создано в России и ждет клинических испытаний

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Новое российское лекарство от ботулизма ждет начала клинических испытаний, сообщил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции. Уже завершились доклинические исследования. В ближайшие дни начнем клинические испытания", - сказал Мурашко в четверг журналистам.

Ранее в четверг сообщил, что число госпитализированных с ботулизмом в России в последние дни из-за употребления в пищу зараженных продуктов увеличилось до 301 человека. "Под наблюдением в стационарах находится 301 пострадавший. 43 человека - на искусственной вентиляции легких", - сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани. Всего в стационарах находится 301 человек. По последним данным, из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

Минздрав Михаил Мурашко
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