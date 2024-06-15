В России выпустили первую партию лекарства от болезни Бехтерева

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В России выпустили первую партию лекарственного препарата от болезни Бехтерева, сообщил в субботу Минздрав.

"Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

Это первая серия инновационного препарата Сенипрутуг. Лекарство стало результатом совместной работы ученых из РНИМУ имени Пирогова Минздрава, Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН и российской компании "Биокад".

В конце апреля стало известно, что Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

Ректор РНИМУ и один из разработчиков лекарства Сергей Лукьянов заявлял, что препарат помогает полностью остановить заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания.