Росстат сообщил о снижении цен на яйца в РФ на 17,6% с начала года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены яйца в РФ с 23 по 29 июля снизились на 1%, сообщил Росстат в среду.

Это наибольшее снижение по сравнению с ценовой динамикой на другие продовольственные товары (кроме плодоовощной продукции).

Неделей ранее снижение составляло 0,8%. С начала года яйца подешевели на 17,6%.

Цены на курятину снизились на 0,3% (на 0,1% на предыдущей неделе). По сравнению с началом года это мясо подешевело на 3%.

Росстат также сообщил, что на 0,4% снизились цены на мясные консервы для детского питания. Мороженая рыба, творог, макаронные изделия подешевели на 0,2%, баранина, сыры, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай - на 0,1%.

В то же время колбасы, сливочное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,5%, подсолнечное масло и соль - на 0,4%, пшеничный хлеб и маргарин - на 0,3%, сметана, ржаной хлеб, рис - на 0,2%, свинина, молоко, сахар-песок, пшеничная мука, гречневая крупа, пшено, печенье и водка - на 0,1%.